‘Mukha kaming pera’ – Villar

IGINIIT kahapon ni Senador Cynthia Villar sa Department of Budget and Management (DBM) na ilabas na ang P10 bilyong nakalaan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) na gagamiting pantulong sa mga magsasaka na naapektuhan ng Rice Tariffication Law.

“Basta wala kaming pakialam, basta i-release n’yo, mukha kaming pera eh. Gusto lang naming ‘yung pera namin, wala na kaming pakialam sa process,” pabirong sabi ni Villar kay DBM Undersecretary Rolando Toledo sa pagdinig ng Senate committee on agriculture and food hinggil sa implementasyon ng nasabing batas.

Nangako naman si Toledo sa komite na kanilang ibibigay ang natitirang apat na bilyong piso para makumpleto na ang P10 bilyong RCEF. Nabatid na una nang naglabas ang DBM ng limang bilyong piso kasabay ng isang bilyong piso para sa Agricultural Credit Policy Council (ACPC).

“Given the five billion peso released last year, tapos may balance na one billion peso doon sa ACPC, so ang ire-release na lang namin is four billion peso. We will release the four billion peso,” ayon kay Toledo.

Ginawa ni Toledo ang pahayag matapos siyang gisahin ni Villar, chairperson ng Senate committee on agriculture and food, hinggil sa hindi pa kumpletong paglabas ng pondo ng RCEF ngayong taon.

“Sabi niyo sa akin, ayaw niyo na mag-release ng limang bilyong piso ulit. Sabi niyo, itong na-release nga­yon na limang bilyon piso, kasi nag-release kayo ng January ng limang bilyong piso. So ‘yun na ‘yung P10 bilyon,” sabi ni Villar kay Toledo.

“So cinaclarify namin, ano bang mangyayari, ang gulo-gulo ninyo. So i-clarify ninyo.”

Sa ilalim ng Rice Tariffication Law, bibigyan ng P10 bilyong ayuda kada taon ang mga rice farmer sa ilalim ng RCEP. Ang pondo ng RCEF ay mula sa kinokolektang taripa ng Bureau of Customs sa mga imported na bigas.

Sabi ni Villar, hindi puwedeng ipitin ang DBM ang RCEF fund dahil nakasaad aniya ito sa Rice Tariffication Law.

“According to the law, in fact it is very specific, that we will not pass the law unless you give as P10B a year for the benefit of small farmers,” sabi ni Villar. (Dindo Matining)