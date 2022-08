MTRCB sinisi sa sugal scene ni Cory, mga madre

Kinalampag ng mga netizen ang Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) kaugnay sa pelikulang “Maid in Malacañang” na ipalalabas na sa mga sinehan sa Agosto 3.

Reklamo ng ilang netizen, bakit umano pinayagan ng MTRCB ang isang movie na puno diumano ng kasinungalingan.

Kaugnay ito sa isang eksena sa pelikula kung saan nakipag-mahjong si dating Pangulong Cory Aquino, na ginampanan ni Giselle Sanchez, sa ilang madre sa kasagsagan ng People Power Revolution noong 1986.

Matatandaang nakakuha ang “Maid in Malacañang” ng Rated PG rating mula sa MTRCB.

Ilan sa mga komento ay ang sumusunod:

@dan_andalan_01: “This cannot possibly be happening to the Philippines. The MTRCB allowed a movie full of lies to be shown in theaters? Oh come on.”

@Tramkyzako: “Para saan ba ang KBP? Ang MTRCB? Are we this helpless as a country against these liars and thieves?”

@ryanbergara: “No to historical Distortion. MTRCB should be ashamed.”

Kaugnay nito ay kinondena ng mga kasapi ng Order of the Carmelites sa Mabolo, Cebu City ang teaser ng “Maid in Malacañang” film kung saan ilang madre ang makikitang nakikipaglaro ng mahjong kay dating Pangulong Corazon Aquino matapos ang unang EDSA People Power Revolution.

Ayon sa isang opisyal ng Order of the Carmelites sa SunStar, “totally fake news” ang naturang insidente.

“God forgive them. That’s totally fake news,” saad ng opisyal. (Issa Santiago)