Mt. Kanlaon posibleng sumabog – Phivolcs

Inabisuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang mga residente malapit sa Mt. Kanlaon sa Negros Island, na maging alerto dahil sa pagtaas ng volcanic activity sa lugar.

Batay sa Phivolcs advisory nitong Sabado ng gabi, nakapagtala ng 28 volcanic earthquake sa bulkan n amula magnitudes 0.7 hanggang 2.2 sa pagitan ng Pebrero 11 hanggang 13. Nangyari umano ang pagyanig sa lalim na 10 kilometro.

Ang mga volcanic earthquake ay sanhi umano ng paggalaw o eruption ng magma mula sa bulkan.

“(Mt. Kanlaon) is at alert level 1 (abnormal), but because of the increased volcanic earthquake activity in the past three days, increased gas emission Saturday, and continued slight inflation of the volcano slopes, we issued an advisory as it is more restive now than in past week,” paliwanag pa ni Phivolcs director Renato Solidum Jr. sa panayam ng PNA.

Sinabihan na umano ang publiko na lumayo at huwag pumasok sa 4 kilometrong Permanent Danger Zone dahil sa posibleng pagkakaroon ng phreatic eruption. (Tina Mendoza)