Mt Bulusan may senyales na sasabog pa – PHIVOLCS

Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na maaaring magkaroon uli ng pagsabog sa Mt. Bulusan anumang oras kasunod ng naitalang aktibong aktibidad nito sa nakalipas na 48 oras.

Ito’y matapos na magtala ng 149 pagyanig ang bulkan nitong Biyernes na mas mataas kumpara sa 45 na paglindol sa paligid nito noong Miyerkoles.

“Mt. Bulusan continues to show signs of increased seismicity in the past 24 hours, another possible phreatic or steam-driven eruption can occur,” ayon sa Phivolcs.

Bukod sa mga pagyanig, naglabas din ng usok ang bulkan na nasa 100 metro ang taas habang ang sulfur dioxide o SO2 emission ay nasa 824 tonelada kada araw.

“Local government units and the public are reminded that entry into the four-kilometer radius permanent danger zone must be strictly prohibited and that vigilance in the two-kilometer extended danger zone on the southeast sector must be exercised due to the increased possibilities of sudden and hazardous phreatic eruptions,” giit ng Phivolcs.

Ipinaliwanag ng Phivolcs na bagama’t mahihina ang naitatalang volcanic earthquakes, tumataas naman ang bilang nito na indikasyon na maaaring magkaroon ng phreatic eruption anumang oras.

Hunyo 5 nang itaas ng Phivolcs sa Alert Level 1 ang Mt. Bulusan kasunod ng pagsabog nito na tumagal ng 17 minuto kung saan natabunan ng makapal na abong ibinuga ng bulkan ang dalawang barangay dahilan para ilikas ang mga residente. (Tina Mendoza)