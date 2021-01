MRT worker patay sa COVID, general manager positibo

Mino-monitor ngayon ang Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) depot sa Quezon City na nilagay sa enhanced access control makaraang magpositibo sa COVID-19 ang 42 empleyado nito, na ang isa ay nasawi pa.

Una nang kinumpirma ni Transportation Secretary Arthur Tugade na nasa intensive care unit (ICU) si MRT-3 General Manager Rodolfo Garcia. Habang nagpositibo rin si MRT-3 director for Operations Michael Capati pero nasa recovery stage na.

Nilinaw naman ng pamunuan ng MRT-3 na nasa quarantine na ang lahat ng nagpositibong empleyado kabilang na ang anim na manggagawa ng kanilang maintenance provider na Sumitomo-Mitsubishi Heavy Industries.

Giniit din ng opisyal na ang mga nagkasakit sa depot ay hindi mula sa kanilang actual operation at maaaring nahawa sa ibang nakasalamuha.

Ayon kay Usec for Railways TJ Batan, “Meron kaming initial case na siyempre naka-experience ng symptoms, because of the symptoms nagpa-test. After nagpa-test na-confirm na positive. So we did contact tracing, ‘yung naka-meeting at kasama sa immediate office, we had them tested. It really started with one confirmed case…We have this protocol dapat naka-mask all the time. May cases na while eating na tanggalin ‘yung mask. It’s possible na nagkaroon ng transmission.” (Vick Aquino)