MRT ni Tugade diaper lang ang katapat

Alas-6:16 ng umaga, araw ng Lunes, rush hour sa Metro Rail Transit (MRT) Line 3. Biglang tinigil ang operasyon nito dahil sa isang piraso ng diaper na sumabit sa cable wire ng MRT.

Sa pahayag kahapon ng kanang kamay ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade na si Undersecretary for Railway Cesar Chavez, napilitan ang MRT na magpatupad ng provisional service o biyaheng mula Shaw Boulevard Station hanggang Taft Avenue Station lamang dahil sa maru­ming diaper na itinapon sa riles at sumabit sa cable wire sa pagitan ng Ayala at Buendia Station.

“Nakatama ‘yung diaper sa overhead cabinary system. Ang OCS ay ‘yung daluyan ng kur­yente at ‘yung OCS ang dumidikit sa pantograph na ‘yung kuryente naman kumukuha papunta sa mga bagon. Ngunit wala naman nangyaring masama sa bagon,” ani Chavez.

Aniya, hindi puwedeng isakripisyo ang kaligtasan ng mga pasahero kaya pansamantalang itinigil ang biyahe.

Ayon kay Chavez, nasa 500,000 pasahero ang naabala ng aberyang dulot ng diaper.

Natagalan ang pagtatanggal sa diaper dahil sa current ng kuryente at underground ang location ng apektadong lugar kaya’t inabot ng mahigit isang oras ang provisional service, bago tuluyang naibalik sa normal ang biyahe ng MRT-3 dakong alas-7:34 ng umaga.

Samantala, makalipas ang dalawang oras, nakaranas muli ng aberya ang MRT-3 dahil ayaw namang magsara ang pinto ng isang tren nito kaya pinababa ang mga pasahero sa Shaw Boulevard Station.

Nahirapang makasakay sa kasunod na tren ang mga pinababang pa­sahero dahil punuan ito kaya ang iba ay bumaba na lamang sa istasyon at sumakay sa bus.

Inalis naman sa riles ang nagkaaberyang tren at muling naibalik sa normal ang operasyon ng MRT-3.