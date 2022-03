MRT libreng sakay arangkada na

Tiniyak ng pamunuan ng Metro Rail Transit 3 na nakalatag na ang mga health protocol para matiyak na hindi magkakaroon ng hawaan o magiging superspreader event ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero dahil sa libreng sakay simula ngayong araw.

Magtatalaga ang MRT-3 ng mga marshal sa mga platform para matiyak na maaasikaso ang mga dagsa ng tao sa free ride program, ayon kay general mana¬ger Michael Capati.

Sinabi pa ni Capati na magtatalaga sila ng mga pamamaraan para maiwasan na maging superspreader ang simpleng pagpila at pagsakay sa MRT dahil sa COVID-19.

“Mayroon pa rin ta¬yong temperature check, social distancing sa pilahan at platform. Pagpasok nila sa loob ng tren, bawal pa rin ‘yong nakikipag-usap, kumakain, umiinom. At the same time, ‘yong wearing of face mask, la¬ging dapat sinusunod natin,” sinabi nito.

Inaasahan ng MRT na aabot sa 400,000 ang daily ridership dahil sa libreng sakay na tatagal hanggang April 30. (Kiko Cueto)