MRT-3 tumirik sa Cubao, 600 pasahero pinaglakad

By Vick Aquino

Muling naperhuwisyo ang mga pasahero ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3 matapos tumirik ang isang tren nito habang papalapit sa southbound ng Cubao station sa Quezon City bandang alas-11:26 kahapon ng umaga.

Napilitang pababain ang nasa 600 pasahero kung kaya’t naglakad na lamang ang mga ito patungo sa Cubao station.

Katulad ng mga nakaraang insidente, technical problem ang idinahilan ng pamunuan ng MRT-3.

Nagkaroon umano ng problema sa automated train protection o ATP system ng nasabing tren na naging dahilan ng pagtirik nito kahapon.

Wala namang nagawa ang mga kaawa-awang pasahero kundi ang bu­maba na lamang.

Kabilang sa mga naperhuwisyong pasahero si May Anne Obligacion na sawang-sawa na umano sa mga problemang kinakaharap nila tuwing sumasakay ng tren subalit walang magawa dahil ito ang pinakamabilis na paraan para makarating sa kanilang paroroonan kaysa magtiis sa grabeng trapik sa Epifanio de los Santos Avenue (EDSA).

“Sana naman ay matapos na ang problema ng MRT. Iwasan na ang corruption sa gobyerno, mga taongbayan naman ang paahunin sa kahirapan,” komento naman ng isang pasahero na ayaw pabanggit ng pangalan.

Una nang ipinahayag ng pamunuan ng Department of Transportation (DOTr) na inaasikaso na nila ang problema sa MRT-3 at asahan na magbabago na ito sa susunod na taon dahil binawi na ang maintenance contract sa Busan Universal Rail Inc. (BUSAN) dahil sa madalas na mga aberya.