MRO ng senador buking sa moonlighting

POSIBLE raw sibakin ang media relation officer o MRO ng isang senador makaraan daw itong matuklasan na namamangka sa dalawang ilog.

Ayon sa ating amuyong, nairita raw kasi ang bestie ng senador sa ginagawang pagtatraydor ng media officer.

Ito ay nang matuklasan na naglilingkod din siya sa makakalaban ng anak nito sa darating na eleksyon.

Eh kilala ang amo ng media officer na ito na sobrang malapit sa kanyang best friend at hindi maaaring pagbigyan kung hilingin nitong isakripisyo ang tauhan nito.

Katunayan sa ilang aktibidad na rin ng mambabatas kasama ang media ay hindi na nakita ang naturang media officer.

Hindi na nga rin daw ito binibigyan ng mabibigat na mga tas­king sa kanilang opisina o kahit ang simpleng koordinasyon sa mga mamamahayag ay hindi na ipinagkakatiwala sa kanya.

Ang ating bida ay may D sa kanyang pa­ngalan as in DI na natuto habang ang kanyang amo ay may G sa kanyang pangalan as in Go lang ng Go.