Mr. M, Piolo out sa ASAP-TV5 collab

Nang mag-tweet ang businessman, TV5’s Manny V. Pangilinan nang, “You asked for it, we’re giving it to you. Watch out for the event partnership of the year at 5PM” parang given na naman sa mga fan ng South Korean boy group na B.T.S. ang first endorsement ng mga ito sa Pilipinas via Smart.

Pero, meron pa rin na nag-akala o naga-assume na ang tinutukoy sa tweet ni Mr. Manny Pangilinan ay ang posibilidad na collaboration o partnership na nga sa pagitan ng ABS-CBN at TV5.

Tumayming pa sa pagsasara na ng Sunday noontime show ng TV5 na SNL at true enough, may balita ngang mapapanood na ang ASAP sa TV5.

Ito ba ang dahilan kung bakit biglang nag-pullout o tinapos na ng Brightlight Productions ang SNL at ang isa pa nilang blocktimer show na Sunday Kada? So, tama nga ang naisulat namin na mapapanood na talaga ang mga shows ng ABS-CBN sa TV5 at siyempre, kasunod nito ang mga artista rin ng Kapamilya network sa Kapatid network.

Napapanood na naman sa A2Z ang ASAP pero, aminim man o hindi, maliit lang talaga ang naabot pa ng A2Z, though sa online, talagang doon nakakabawi ang ABS-CBN.

By having ASAP and its stars sa TV5 or their pagsasanib-puwersa, maging hudyat na nga kaya ito para mas lalong lumakas ang network?

Paano na ang mga dating host ng ASAP na sina Piolo Pascual at Maja Salvador na lumipat sa SNL, makakasama pa rin ba sila sa ASAP? What about the director of SNL na original director ng ASAP na si Johnny Manahan, siya pa rin ba or wala na talaga silang konek sa bagong partnership na ito?

Jodi pumalag sa kaaway

Maraming nagtaka sa tweet ng actress na si Jodi Sta. Maria noong Lunes ng gabi.

Isang maikling, “Talaga ba?!” ang tweet nito.

Tiningnan tuloy namin kung may naunang tweet si Jodi at kung may pinanggalingan ba ito. Pero wala naman at hinintay rin namin kung idi-delete rin niya.

Baka tamang hula ang mga netizens na nag-reply sa tweet niya nang, “wrong send ka mamshie.” “na-wrong send ka po ba?”

Wala namang nireplayan si Jodi at tila pinanindigan na ang tweet niya. Marami kasing puwedeng isipin o ipakahulugan sa tweet niya. May mga nagtanong nga kung may pinariringgan o pinatatamaan daw ba ito.

***

Andre, Sef lakas maka-good vibes

Mukhang positive ang vibes ng bagong tandem ng mga Kapuso star na sina Andre Paras at Sef Cadayona. Ang lakas nga ng GMA News TV ngayon dahil ang dami nilang bagong shows na inilulunsad ha.

Kakaere lang ng seryeng The Lost Recipe noong Lunes at heto naman, isang game show na sina Andre at Sef ang host.

Excited daw ang dalawa sa bagong show dahil ang mga contestants ay mga celebrity na mula sa iba’t-ibang henerasyon.

Sabi nga ni Andre, “Hindi lang siya magiging game show. Yung mga Kapuso natin na manonood, they will learn a lot. Like ako, born ‘95 ako pero mahilig ako sa 60’s, 70’s music. Yung iba naman mahilig sa fashion.”