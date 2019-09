Mr. C, inspirasyon at maestro

Ang dekada na ito ay minarkahan ng isang makabuluhang pagtutulak para sa paglikha ng mga bagong orihinal na musikang Pilipino na mas may kamalayan at pagsisikap sa popularisasyon at promosyon.

Kung tungkol sa kadahilanan kung bakit may ganitong panga­ngailangan ay sa kadahilanang ayon sa datos mula sa Filipino Society of Composers Authors and Publishers (Filscap), tagapangasiwa ng karapatang-ari ng mga manlilikha ng musika, ay nagpakita na ang musika banyaga pa rin ang patuloy na namamayani sa public performance. Ibig sabihin, sa radyo, restaurant, telebisyon, concerts, bars, at halos lahat ng mga establisim­yentong gumagamit ng musik. Kaya ang pagtutulak para sa karagdagang paggamit at pagtugtog sa sarili nating musika ay hinihikayat sa publiko at suportahan ang sari­ling ito.

Ang isang bagay ay humantong sa iba pa tulad ng ating Ramon Magsaysay awardee at National Artist for Music Ryan Cayabayab at ang iba pang mga artista at tagasuporta ay nakilala ang pangangailangan. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga programa at pagsisikap ang nabuo at nilikha.

Nariyan ang Element songwriting camp na sinimulan ng 7101 Music Nation, na nakaanim na music camps, ang First na pinamunuan ng Filscap at OPM, pagkatapos ay nariyan ang Vispop sa Visayas Pop Music Festival na pinamunuan ng Artisko ng Cebu, ang Philpop Music Festival —bilang isang kompetisyon sa songwriting, ang mga music camps ng Filscap songwriting, at ang ang Philpop bootcamps.

Ito ang mga progra­mang naghikayat sa mga manunulat ng kanta na lumikha ng mga bagong komposisyon, at ang pag­labas ng bagong lahi ng mga manunulat ng kanta at mang-aawit.

Ang mga kampo ay workshop sa estilo ngunit ang mga resource persons ay may mga practitioners sa industriya o may pormal na background at mga dalubhasa sa larangan ng musika.

Sa ganitong estilo na ‘hindi pormal’, ito ay nagbigay ng isang mas impormal na kapaligiran na antas mula sa paglahok ng mga mag-aaral.

At ito ay maaaring sabihin na nagdulot ng masaganang ani. Pareho, mga bagong nilikhang musika at bago, sariwa at batang may talento na artista.

Sa mga programang ito kung saan si Mr. C. ay tumatayong tila principal ng ‘eskuwelahan’ ay lubos na nakatutulong. Dahil isa siyang inspirasyon at modelo at imahe ng musikang Pilipino, ay naging madali at mabunga ang paghahasik at pag-aalaga ng mga artista.

Sa gayon, ang paggamit at paggalang sa mga bagong talento upang higit na maging sanhi ng pagsakop sa lokal at pandaigdigang yugto, maaari.