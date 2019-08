MPBL: Voyagers tinisod ang Strikers

NILAFANG ng Pasay Voyagers­ at ng Bacolod Master’s Sardinesang mga karibal sa Maharlika Pilipinas Basketball League Lakan Season Huwebes ng gabi sa Cuneta Astrodome.

Hindi pinaporma ng Voya­gers ang Bacoor Strikers ni Cong. Strike Revilla, 83-78, habang naisahan ng Master’s Sardines ang Zamboanga ­Family’s Brand Sardines, 84-82.

Hawak ang homecourt advantage tinambakan ng Voya­gers ang Strikers, 64-48, sa kalagitnaan ng laban mula sa mga basket nina Raymund Ilagan at Alejandro Iñigo.

Kahit nabigo, kuntento si Congressman Strike sa pinakita ng kanyang koponan.

“Ganoon po talaga, minsan panalo, minsan naman ay talo. Ang mahalaga po ay natu­toto at nagsisikap. At panalo pa din ang pakiramdam namin dahil libo-libong suporta at pagmamahal ang nakukuwa ng Strikers team mula sa mga taga-Bacoor, Cavite. Para sa kanila lahat ng ito,” paha­yag ni Rep. Revilla.

“Well, Bacoor Strikers have a better team right now compared to last season, of course, everything is nade-develope na ng kanilang team, nag-improve. But definitely, the Bacoor City Strikers of Rep. Strike is one of the best contenders sa aming ongoing Lakan season,” komento naman ni MPBL Commissioner Strike Revilla. (Ferdz Delos Santos)