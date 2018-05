MPBL opener: Anderson, Parks bibinyagan

BIBINYAGAN na ang dalawa sa pinakainaabangang manlalaro sa opening day ng 2nd Maharlika Pilipinas Basketball League na sina Ray Parks Jr. at Gerald Anderson sa Araneta Coliseum sa Hunyo 12.

Unang magpapasiklab ang bagitong koponan ng Marikina Shoemasters kung saan kabilang ang 29-anyos na si Anderson kaharap ang General Santos Warriors ganap na alas-7:30 nang gabi.

Walang dapat ipa­ngamba ang mga fan ng aktor dahil kinumpirma na ni Shoemasters team owner Marvin Manzon na wala nang urungan ang pagsabak ng prem­yadong aktor sa liga.

“Yes, he’ll play on opening day. He’s excited to play and he has attended our practices at least three or four times already. He’s committed to play for our team.” saad ni Manzon.

Sa pangalawang laro, sasalang muli ang 2-time ABL Local MVP na si Bobby Ray Parks Jr. para patulisin ang pangil ng Mandaluyong El Tigre kontra sa tiga­sing Muntinlupa Cagers ganap na alas-9:30 nang gabi.

Ito na ang ikatlong liga na paglalaruan ng 25-anyos na si Parks mula nang makipagsapalaran sa NBA D-League noong 2015 at inaasahang huli na rin bago ang kanyang pag-akyat sa PBA.