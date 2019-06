MPBL: Heltherbrand maglalaro sa Imus

KUMPIRMADO nang aalis sa kanyang retirement si dating PBA superstar Jayjay Helterbrand at maglalaro ito sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Lakandula Cup para sa Imus Bandera.

Sa Instagram post ni Helterbrand Lunes ng gabi, nagpasalamat ito sa pagkakataon na binigay sa kanya ng liga para muling makapaglaro.

“I feel excited to be lacing it up again competitively and to be doing what I love. Thank you @mannypacquiao for creating this league for our home grown players,” wika ni Helterbrand.

Humingi rin ng suporta si Helterbrand sa kanyang mga tagaha­nga sa bago niyang tropa at sa MPBL.

Naglaro ng 17 seasons sa Philippine Basketball Association (PBA) si Helterbrand sa ilalim ng Barangay Ginebra kung saan nasikwat nito ang anim na kampeonato. (Fergus E. Josue, Jr.)