Movie ni Arjo pasok sa Cannes

Pasok sa Cannes film festival ang upcoming thriller movie na pagbibidahan ni Arjo Atayde na may title na “Cattleya Killer”.

“Representing PH in mipcom Cannes festival for the first time. Man, I can’t even explain how grateful I am to be part of this,” ani Arjo sa kanyang Instagram stories.

Kasabay ito ng paglabas ng official movie poster ng “Cattleya Killer” na shinare din ng dyowa ni Maine Mendoza.

Gaganap dito si Arjo bilang serial killer na pumapatay sa mga unfaithful wife at nag-iiwan ng cattleya flower bilang signature.

Kabilang sa cast sina Christopher de Leon, Jake Cuenca, Zsa Zsa Padilla, Jane Oineza, Ricky Davao, Nonie Buencamino, Ria Atayde na kapatid niya at co-producer din, sa direksyon ni Dan Villegas.

Inanunsiyo na rin na may special screening ang “Cattleya Killer” sa Oktubre 19. (Batuts Lopez)