MoveAs One Coalition inilahad estado ng transportasyon sa pandemya

Dismayado ang isang tagapagtaguyod ng pampublikong tranportasyon sa laman ng State of the Nation Address (SONA) noong Hulyo 27,2020.

Ayon kay Robert Y. Siy, isang development economist, city at regional planner, tagapagtaguyod ng pampublikong tranportasyon at kasapi ng MoveAsOne Coalition umasa siyang babanggitin ang mga pagsubok sa sektor ng pampublikong transportasyon at ang mga konkretong plano ng gobyerno para lutasin ang mga ito.

“Pero tulad ninyo, nabigo ako dahil walang nabanggit na polisiya o institusyonal na repormang labis nating kailangan ngayon,”ayon kay Siy.

Aniya pa sa COVID-19 pandemic ay lumitaw ang mga kakulangan sa mga polisiya ng transportasyon pati sa industry business model nito.

“Sa loob ng ilang dekada, tinanggap natin ang maling pagpapatakbo sa serbisyong transportasyon na halos batay sa iisang inisyatibo kung saan ang mga operator at drayber ang nagdedesisyon para sa sektor kaya palaging may kumpetisyon sila sa mga pasahero,”giit nito.

Dahil dito, hindi aniya angkop ang bilang ng mga pampublikong transportasyon sa bilang ng mga pasahero. Konti din ang mga namamasada tuwing rush hour sa gabi. Maagang gumagarahe ang mga drayber o di kaya ay kumakain ng hapunan dahil madaling araw pa lamang ay bumibiyahe na sila. Kaya mas maraming pasahero na pagod na sa trabaho ay nagtitiis pang pumila nang mahaba para makasakay lamang pauwi.

Sanhi ng kakulangan ng koordinasyon ng libo-libong operator at drayber, nagtitiis aniya tayo sa pampublikong transportasyon na mababa ang kalidad – madalang at minsan ay mali ang impormasyon sa mga serbisyo, walang mapa, walang iskedyul, hindi maaasahan, luma at madumi ang mga sasakyan, at ang tanggap ng ilang mga opisyal sa sitwasyon na ito ay “normal”.

Sinuman aniyang potensyal na dayuhang negosyante na makita ang sistema ng transportasyon ay makikitang indikasyon ito ng mababang prodaktibidad, magulong pamahalaan, at mahinang liderato.

Bilang epekto, nais ng mga komyuter na bumili ng sariling sasakyan kapag nakaipon na sila, kahit ano para lamang makaiwas sa araw-araw na “impiyerno” ng pagsakay sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila.

Ito din ayon kay Siy ang sitwasyon sa ibang bansa na hindi binigyang-pansin ng pamahalaan ang pangangailangan ng publiko dahil hindi sumasakay sa mga pampublikong transportasyon ang mga opisyal.

Wala aniya tayong kilalang mataas na opisyal ng gobyerno na sumasakay sa pampublikong transportasyon araw-araw at hindi ito nakapagtataka.

“Sa dami ng mga sektor ng ating ekonomiya, dapat nating ikahiya ang ating pampublikong transportasyon. Saksi tayo sa pagbaba ng kalidad ng serbisyo nito sa mga nakaraang dekada kaya dumami ang mga komyuter na nagrereklamo araw-araw,” giit nito.

“Sa kasamaang palad, wala masyadong maipapakita ang kasalukuyang pamumuno ng Department of Transportation (DOTr) sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga komyuter,”

ayon pa kay Siy.

May mga problema pa aniya sa operasyon ng Metro Rail Transit 3 at Light Rail Transit 2 bago pa man nangyari ang pandemya. May mga nagsabing humina ang pagtataguyod sa kapakanan ng mga komyuter.Lumala pa ang sitwasyon ngayong pandemya. Bawas ang kapasidad ng lahat ng mga pampublikong transportasyon para may physical distancing. Ikinalungkot din nito na nadagdagan din ang gastos ng mga operator at drayber para sa personal na sanitasyon pati ng mga sasakyan. Wala ring katiyakan sa bilang ng mga pasahero na sasakay dahil may alinlangan sa pagsakay sa pampublikong transportasyon at laging may banta ng mas mahigpit na lockdown sa mga barangay at lungsod.

Kahit na pinayagan na silang bumiyahe nang ipatupad ang General Community Quarantine (GCQ), maraming bus at dyip ang hindi namamasada dahil lugi sila. Hangga’t walang malinaw na aksyon ang pamahalaan, malaki ang banta na babagsak ang industriyang pangtransportasyon sa Metro Manila at Cebu.

Kailangang makita ng ating mga opisyal na ang pampublikong transportasyon ay isang mahalagang serbisyo na dapat suportahan, at tiyaking matatag at laging maaasahan. Isa itong pangunahing sektor ng ating ekonomiya. Kung hindi sapat ang pampublikong transportasyon, lahat ng ibang sektor, gaya ng pampublikong kalusugan, ay hindi tatakbo kung hindi makakarating ang kanilang mga empleyado.

“Ngayon ang tamang panahon upang ilunsad ang mga repormang lulutas sa mga krisis, magwawaksi sa mga walang kwentang polisiya, at magbibigay-daan sa panibagong industry model sa serbisyong pangtransportasyon.

Inirerekomenda ko at ng MoveAsOne Coalition ang pagpapatupad ng service contracting bilang isang paraan ng pagbibigay-suporta sa mga operator. Sa ilalim ng service contracting, nakatakda ang bayad sa serbisyong pangtransportasyon kaya sigurado ang kita ng mga operator kahit na may physical distancing at bawas ang bilang ng kanilang mga pasahero,”pagpapaliwanag pa nito.

Kasabay nito ay iginiit nitong dapat ay pag-aralan ng gobyerno ang service contracting, hindi lang bilang isang panandaliang hakbang, kung hindi isang mas mabisang paraan ng pag-ayos sa serbisyo ng pampublikong transportasyon. Makakapagpatupad ang pamahalaan ng mga pamantayan sa mataas na uri ng serbisyong pang-transportasyon at mapaparusahan ang mga lalabag dito. Gayundin, mas mahihikayat ng gobyerno ang mga operator na magbuo ng kooperatiba at magbigay ng mas mataas na kalidad ng serbisyo sa mga komyuter. Dapat mag-umpisa ang service contracting ngayong may pandemya at maging pangunahing opsyon para sa pagbibigay ng mga serbisyo ng pampublikong transportasyon.

Hindi lamang mga nasyonal na ahensiya tulad ng DOTr ang dapat gumamit ng service contracting, kung hindi pati na rin ang lokal na pamahalaan (LGUs) na nangangailangan ng transportasyon. Kailangang hikayatin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at ng DOTr ang mga LGU na gamitin ang service contracting para lutasin ang kanilang mga pangangailangan sa pampublikong transportasyon. Dapat mayroong simple at mabilis na proseso ng pagkuha ng prangkisa sa LTFRB para sa mga service contract ng LGU.

Ang pangalawang rekomendasyon ay ang pagsuporta ng nasyonal at lokal na pamahalaan sa paggamit ng bisikleta. Dapat magtakda ng protected bicycle lanes; bike rack sa mga pangunahing destinasyon, at magpatupad ng programa sa bicycle rental. Dahil sa matinding kakulangan ng pampublikong transportasyon hanggang sa katapusan ng taon, ngayon ang tamang panahon upang hikayatin ang mga tao sa pagbibisikleta.

Maliban sa mababawasan ang siksikan sa mga pampublikong transportasyon kapag dumami ang magbibisikleta, mabuti din ito para sa kapaligiran, sa kalusugan, at mabisang uri ng enerhiya.

Sa gitna ng pandemya ay may sumisilip na pag-asa. Kung matuloy ang service contracting ng pampublikong transportasyon at kilalanin ang pagbibisikleta bilang isa sa pangunahing transportasyon sa mga lungsod, matutugunan ang ilang dekadang pagpapabaya sa sektor ng transportasyon.

Kapag nangyari aniya ang mga nabanggit ay masasabing nakasalba tayo sa krisis at mas napaunlad pa ang sektor na ito.