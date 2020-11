Move on na sa mananita – Sinas

Hinimok kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief Genenral Debold Sinas ang publiko partikular ang kanyang mga kritiko na mag “move on” na sa kontrobersyal na mañanita isyu kung saan ito nasangkot noong Mayo.

Ayon kay Sinas, ang desisyon ng kasong isinampa laban sa kanya dahil sa manaita ay nasa kamay na ng prosecutors office ng Taguig City.

“Sa ngayon dapat tuldukan na natin ang mañanita. Naimbestigahan na ‘yan, nasa prosecutor na po. Nasa kanila na po. Six months na po at marami akong gagawin as chief PNP at sana kung magko-cover kayo sa akin, nakita ninyo naman ano talaga ginagawa namin,” pahayag ni Sinas sa media interview sa change of command sa National Capital Region Police Office (NCRPO) sa Camp Bicutan.

“Mga batikos, kung ‘yun talaga ang paniniwala mo, wala akong magawa. Mauubos ang oras ko kung lahat po ay sasagutin ko,” dagdag pa nito.

Matatandaang noong NCRPO commander si Sinas ay hinarana siya ng kanyang mga tauhan o tinatawag na Manaita noong kaarawan niya noong Mayo sa kabila ng mahigpit na quarantine protocol dahil sa paglala ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) sa bansa.(Edwin Balasa)