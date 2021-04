Mountain climber sa Everest na-COVID

Kahit sa pinakamataas na parte ng mundo ay umabot na ang COVID-19.

Ito’y matapos magpositibo si Erlend Ness, isang Norwegian mountain climber, kasunod ng naramdamang mga sintomas.

Sa Facebook post ni Ness, kunwento nito na noong una’y hindi siya sigurado kung COVID-19 o dahil sa altitude kaya sumama ang kanyang pakiramdam.

Makalipas ang tatlong araw nang pagtahak sa base camp sa Mt. Everest ay kinailangan na siyang isakay sa helicopter at dalhin sa ospital si Ness.

“After 10 years of climbing high mountains around the world without height sickness, not even headaches, I got very sick on my way up to Everest Basecamp,” saad ni Ness.

Sa panayam kay Ness sa isang Norwegian station, sinabi nito na isang sherpa o guide na kanilang nakasama ang nagpositibo rin sa COVID-19. (RP)