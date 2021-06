Mount Bulusan 105 beses niyanig sa loob ng 24 oras

Nakapagtala ng 105 volcanic earthquake ang Mount Bulusan sa Sorsogon sa loob ng 24 oras, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Patuloy umano ang monitoring ng Phivolcs sa bulkan matapos na rin tumaas ang insidente ng seismic activity nito. Bukod sa naitalang volcanic earthquake ay nagbuga rin ito ng makapal na usok.

“Weak emission of white steam-laden plumes from the lower southeast vents before drifting north-northwest was observed,” ayon sa Phivolcs.

Sinabi ng Phivolcs na kung tataas pa ang aktibidad ng Mount Bulusan ay maaring itaas ang alert status nito subalit sa ngayon ay mananatili pa rin ang alert level status 1. (Tina Mendoza)