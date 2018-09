Motorcycle rider sumemplang, patay

ISANG babala sa mga hindi nagsusuot ng protective gear makaraang ang isang 41-anyos na lalaki ay dead on the spot nang sumemplang at mahulog sa minamanehong motorsiklo at tumama ang ulo nito sa gutter ng center island ng kalsada sa Imus City, Cavite.

Wala nang buhay nang saklolohan ang biktimang si Leonardo JR Alonsabe, may-asawa, ng Blk 43 Lt 1 Jade Residences, Brgy. Malagasang 1G, Imus City, Cavite dahil sa tinamong matinding pinsala sa kanyang ulo at katawan.

Sa report ni PO2 Wilfred Guevara, Traffic Investigation Section ng Imus City Police Station, binabagtas ng biktima ang kahabaan ng Daang Hari Road sa direksiyon ng Aguinaldo Highway dakong ala-1:40 nang hapon nang pagsapit sa Brgy. Pasong Buaya 1, Imus City, Cavite ay dumulas sa kalsada ang minamaneho nitong motorsiklo kaya’t nagpagulong-gulong ito at tumama ang ulo nito sa gutter ng center island.