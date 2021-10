Motorcycle for hire kasado na

Good news para sa mga motorcycles for hire rider.

Ito’y matapos aprubahan ng House Committee on Transportation ang “Motorcycles for Hire Act” na layong isaayos at magkaroon ng sistema sa operasyon ng motorcycle taxis at delivery services bilang ‘common carriers’.

Umaasa si Samar Rep. Edgar Sarmiento na bago ang Pasko ay maisabatas na ito para maging magandang regalo sa libo-libong motorcycle for hire riders.

Sa ilalim ng panukala, ang motorsiklong gagamitin bilang motorcycle for hire ay dapat rehistrado sa Land Transportation Office (LTO) na naayon sa standards at specifications na itinakda ng Department of Transportation. (Eralyn Prado/Billy Begas)