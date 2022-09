Motor sumalpok sa poste, rider tigok

Patay ang isang motorcycle rider nang aksidenteng sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa national highway sa Calamba City, Laguna kamakalawa.

Dead on the spot ang biktimang si Dennis Pajinag, nasa hustong gulang, dahil sa tinamong matinding sugat at pagkakabagok ng kanyang ulo sa espaltadong semento.

Sa ulat ng Calabarzon police, naganap ang insidente sa national highway sakop ng barangay Milagrosa ng nasabing lunsod alas-8:50 ng gabi.

Sa imbestigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang biktima kaya nagpagewang-gewang ang takbo ng motorsiklo hanggang sa sumalpok sa plastic barrier sa highway bago tuluyang sumalpok sa poste.

Agad namang rumesponde ang rescue team ng lokal na pamahalaan kung saan dead on the spot ang biktima.

Ang insidente ay nakunan pa sa CCTV footage at dito’y nakitang mabilis ang takbo ng motorsiklo ng biktima na nagbunsod sa kanyang agarang kamatayan. (Edwin Balasa)