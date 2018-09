Mother Teresa, santa ng ating panahon!

Ipinagdiriwang ng Simbahan ngayong araw (Setyembre 5) ang kapistahan ni Santa Madre Teresa ng Calcutta, ang binansagang ‘Saint of the Gutters’ ng India at 1979 Nobel Peace Prize laureate. Ang pagkakabilang sa mapagpakumbabang madre sa Talaan ng mga Santo ng Santa Iglesia Katolika ay patunay na ang mismong panahon natin ngayon ay panahon din ng mga santo at sa panig ng mga api’t sawimpalad matatagpuan ang Simbahan!

Isinilang si Agnes Gonxha Bojaxhiu sa bansang Albania noong 1910. Sa edad na 18 pumasok siya sa kumbento ng Sisters of Our Lady of Loreto. Bilang madre, ipina­dala siya sa India kung saan namulat siya sa lubos na kahirapan ng mga tao. Habang nakasakay sa tren patungong Darjeeling, nadama niya ang pa­nawagan ng Diyos na lisanin ang kumbento at makipamuhay sa mga mahihirap.

Pagkatapos magpaalam sa Obispo at kanyang mga superyor, agad siyang tumira sa lugar ng mga iskwater sa Calcutta, nagturo sa mga bata, dinalaw ang mga tahanan ng mga kapuspalad at nagsimu­lang manga­laga sa mga may sakit. Kinilala niya ang mga tao at dininig ang kanilang mga problema sa buhay.

‘Di kalaunan, itinatag ni Mother Teresa ang Missinaries of Charity (MC) noong Oktubre 7, 1950. Unti-unting dumagsa ang mga volunteer at donor ng kanyang religious congregation at nakilala ang Pundadora bilang simbolo ng pagmamahal sa mga taong walang nagmamahal. Kinalinga ng grupo mga abandonado, matatanda, naghihingalo pati na rin ang mga bata at lasenggo sa langsa­ngan.

Nilibot ng 4-feet tall na madre ang buong mundo at nagtatag ng maraming sentro para sa higit na nangangailangan. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga madre ang pinakamarami sa lahat ng grupo ng mga madre sa mundo. Sa Pilipinas una siyang nagtayo ng bahay-ampunan sa Maynila. Ilang beses na duma­law sa ating bansa ang ‘Living Saint’ at lumaganap ang kanyang misyon sa Tayuman, Tagaytay, Del Pan at Antipolo.

Pumanaw si Mothe­r Teresa noong Set­yembre 5, 1997. Dinaluhan ng mga lider ng Simbahan, iba’t ibang relihiyon at ng matataas na pinuno ng mga bansa ang kanyang libing. Sa gitna ng mga batikos, nanaig ang kalooban ng Diyos na bigyang karangalan ang kabanalan at paninindigan ng masipag na Taga­pagtatag – itinanghal siyang ‘Blessed’ noong 2003 ni Pope St. John Paul II na kanyang matalik na kaibigan.

Nang ibilang ni Pope Francis si Mothe­r Teresa sa Roster ng mga Santo noong 2016 tinawag ng Papa ang walang pagod na madre bilang ‘Apostle of Love given freely to all without distinction of language, culture, race or religion.’ Nararapat lang ani Francis na taglayin natin ang kagalakan sa mga ngiti ng santa upang maipamahagi sa iba ang pag-asa. Sa inspirasyon ni Saint Teresa of Calcutta maituturing daw na isang ‘pribilehiyo’ ang pagpapahalaga at pag­lilingkod sa kapwa bilang ‘oportunidad’ ng pagpapalaganap ng kapayapaan sa buong daigdig.