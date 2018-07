Mother Lily sawa nang mambato ng phone

Kilala sa pagiging character ng showbiz ang Regal Entertainment producer na si Mother Lily Monteverde.

Noong 80’s nga, madalas na masulat na namamato ng telepono si Mother Lily.

Classic din ang mga kuwento na napakaraming telepono sa tabi niya kung saan ay iba-iba ang kausap niya.

Sa isang telepono, may kino-convince siyang isang sikat na artista para pumirma ng kontrata sa kanya. Sa isa naman, may sinisingil siya. Sa isa pa, may inaaway naman.

Minsan, nalilito si Mo­ther Lily at nagkakapalit-palit ang telepono kaya minsan ay iba na pala ang inaaway niya at tatawa lang ang pinaka-famous showbiz producer dahil sa pagkakamali niya.

Hanggang ngayon naman ay marami pa ring telepono si Mother Lily, pero cellphone na nga ang gamit niya.

Iba’t ibang model din ang cellphone niya.

Noong isang araw na magkakasama kami nina Annabelle Rama at Daisy Romualdez, in-explain ni Mother Lily na ‘yung mumurahing cellphone na gamit niya ay puwede raw na pambato niya, pero ‘yung iba na mamahalin ay hindi niya puwedeng ibato dahil nakakapanghinayang nga.

Pero in fairness, dialogue lang naman ‘yon ni Mother Lily and gone are the days na namamato nga siya ng telepono, huh!

Alfred pahinga muna sa teleserye

Aksidenteng nakita ko sa isang coffee shop sa 5th District Quezon City si Representative Alfred Vargas at nakatsikahan ko siya tungkol sa Kambal, Karibal kung saan ay isa siya sa regular cast.

Masaya nga raw lahat sila sa nasabing series dahil mula sa eight episodes lang dapat ay naging eight months na sila, huh!

At least, hindi sila katulad ng ibang shows na after 10 weeks lang ay tsugi na, ‘noh?!

Dahil malapit na rin naman ang elections, last series na raw muna ni Alfred ang Kambal, Karibal.

Anyway, plano ni Rep. Alfred na mag-produce pala ng isa pang advo­cacy movie this year, pero pinag-iisipan pa niya ang tungkol doon.

Samantala, naikuwento rin ni Alfred na may mga iba raw na hanggang ngayon ay hindi alam na isa na siyang politician.

Ang alam pa rin daw ng iba ay artista lang siya.

Oo nga pala, next election ay last term na niya bilang representative ng 5th District ng QC at hindi pa raw niya alam kung ano ang posisyong tatakbuhan niya. (Jun Lalin)

‘The Clash’ dinagsa ng mga recycled contestant

Tiyak na tututukan ang pilot episode ng The Clash ng GMA 7 na iho-host simula mamaya ni Regine Velasquez-Alcasid.

Gustong malaman ng mga viewer kung totoo ang tsikang may ibang nakapasok na mga contestant sa nasabing singing competition show na galing sa mga pa-contest ng ABS-CBN.

Pero wala namang masama sa ganoon dahil sanay na rin tayo na may “recycled” contestant sa mga ganoong contest, huh!

Kadalasan nga, ‘yung mga umuulit na ‘yon ang nagiging big winner, ‘noh?!

Anyway, gusto ng mga fan ni Regine na sana tuwing Saturday (pati Sunday) ay magkaroon ng song number si Regine sa The Clash.

Sabi naman ni Regine, puwede raw ‘yon kapag iilan na lang ang contestant sa The Clash.

Pero, sana naman, mamaya sa pilot telecast nila ay kakanta ang misis ni Ogie Alcasid, huh! (Jun Lalin)