Most wanted tumambay sa presinto, timbog

Sa bisinidad ng police station pinosasan ang isang binata na No. 9 most wanted sa Northern Metro area dahil sa kasong rape sa Caloocan City.

Si Alejandro Bautista, nasa hustong gulang, taga-No. 557 Pag-Asa Street, Gagalangin, Tondo ay may pending warrant of arrest sa kasong rape Under Article 226 par (1) of Revised Penal Code in Relation to 7610 na inisyu ni Ma. Theresa De Guzman, Judge ng RTC Branch 131, Caloocan City.

Kinasuhan ng kanyang kapitbahay si Bautista nitong December 28, 2020 sa North Caloocan City.

Sa pamamagitan ng confidential informant ng Northern Police District –Special Operation Unit, nabatid na tumatambay at madalas makita sa Manila Police District Station 7 sa Abad Santos Manila si Bautista.

Dakong alas-11:30 kamakalawa ng umaga, tinungo ng mga tauhan ng NPD-DSOU ang police station at natiyempuhan si Bautista kaya pinosasan. (Orlan Linde)