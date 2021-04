Most wanted sa Zambo utas

Patay ang isang lalaking most wanted person matapos makipagbarilan sa rumespondeng awtoridad Linggo ng umaga sa Barangay San Vicente, Tungawan, Zamboanga Sibugay.

Dead on the spot dahil sa tinamong mga bala sa katawan si Mundik Albembeng, nasa hustong gulang, may standing warrant of arrest sa kasong robbery with homicide, ng nasabing barangay.

Ayon sa pulisya, alas-5:58 ng umaga nang makatanggap ng sumbong ang Tungawan Municipal Police Station hinggil sa barilan sa Barangay San Vicente sa bahay ng isang Hatima Marban Ismael, barangay treasurer, ng Brgy San Vicente, sa Tungawan.

Agad namang rumesponde ang pulisya at miyembro ng Philippine Army subalit hindi pa sila masyadong nakakalapit sa lugar ay pinaputukan na sila ng suspek.

Napiltiang gumanti ng putok ang awtoridad dahilan ng agarang pagkasawi ng suspek. (Edwin Balasa)