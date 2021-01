‘Most wanted’ sa Laguna bagsak

Nadakip ng mga kawani ng Philippine National Police Highway Patrol Group 4A at Sta. Cruz Police ang ‘most wanted’ na lalaki sa Laguna.

Kinilala ng kapulisan ang suspek na si Edilberto Balatian Jr. na nanghalay umano ng isang 16-anyos na dalagita noong Enero 17 sa naturang lungsod.

Ayon kay Sta. Cruz police chief Police Lt. Col. Chit Gaoiran, dalawang beses hinalay ng suspek ang biktima.

“According to sa victim, isinama niya sa hotel and then pinag-take niya ng drug at alcohol at tsaka niya hinalay.”

Itinanggi naman ni Balatian ang paratang.

Bukod sa two counts of rape, nahaharap rin sa kasong carnapping at reckless imprudence resulting in homicide si Balatian.