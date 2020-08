Most wanted person sa Bataan kinalawit

BALANGA, Bataan – Isang most wanted person na may kasong `five counts of rape’ sa sariling anak nito ang dinakip ng mga otoridad sa Sitio Ugong, Barangay Cataning sa lungsod na ito na kanyang pinagtataguan noong Biyernes.

Sa ulat ni Abucay Police Officer-in-charge Chief P/Maj. Leopoldo Estorque Jr. na ipinasa kay Bataan Provincial Director P/Col. Jesus Rebua, ang suspek na naaresto ay kinilalang si Alvin Bataller; 38, construction worker at taga-Barangay Gabon, Abucay Bataan.

Si Bataller ay nadakip ng pinagsanib na grupo ng Balanga City PNP, PMFC, PIB at Abucay PNP sa bisa ng warrant of arrrest na inisyu ni Judge Donna Castro ng RTC, Balanga City dahil sa kasong 5 counts of rape o limang ulit na panghahalay sa anak nito kasabay ng pagpapataw na “no bail” ng korte. (Randy Datu)