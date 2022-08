Most wanted, 58 pang tulak nalambat

LIMAMPU’T-WALO katao na hinihinalang tulak at Most Wanted Person (MWP) ang inaresto ng Cavite police sa sabayang buy bust at Oplan Pagtugis sa lalawigan ng Cavite, Sabado ng madaling araw.

Sa ulat ng Cavite Police Provincial Office (PPO), isinagawa ang buy bust sa pagitan ng alas-4:30 kamakalawa hanggang alas-2:30 kahapon ng madaling araw sa anim na Lungsod at 8 bayan sa Cavite.

Nanguna sa listahan ng may pinakamaraming naaresto ang Lungsod ng Imus na siyam; sumunod ang bayan ng Rosario (6); apat naman sa Bacoor City; habang tig-tatlo ang Noveleta at Tanza; tig-dalawa ang Tagaytay City, Rosario, Trece Martires City at Cavite City at tig-isa sa Amadeo, Carmona, Gen Trias City, Naic, gen Mariano Alvarez (GMA) at Silang o kabuuang 37.

Sa nasabing operasyon, tinatayang P12,800 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam kay Sonny Capapas y Lacre, 24, isang High Value Target (HVT) sa buy bust operation alas 4:25 kamakalawa sa Brgy. San Francisco, Gen Trias City, Cavite.

Nagsagawa naman ng operasyon Oplan Pagtugis ang mga operatiba ng Warrant Section sa pagitan ng alas-5:00 kamakalawa ng umaga hanggang alas-5:00 ng hapon sa limang Lungsod at pitong bayan sa lalawigan ng Cavite na ikinaaresto ng 21 Most Wanted Person.

Sa mga naarestong MWP, kabilang sa kanilang kaso ang paglabag sa 9165 (Drugs), Qualified Theft, Estafa, Rape, Sexual Assault, at Physical Injuries. (Gene Adsuara)