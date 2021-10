‘Most scenic’ airport sa Pilipinas

Matapos ang pitumpu’t-limang taong serbisyo sa Bicol Region, pormal nang itinigil ang operasyon ng Legazpi Domestic Airport noong Oktubre 7 upang bigyang-daan ang pagbubukas ng pinakabagong paliparan sa bansa – ang Bicol International Airport (BIA).

Makasaysayan ang Legazpi Domestic Airport dahil binuksan ito matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa katunayan, ang flag carrier na Philippine Airlines (PAL) ang unang lumapag dito noong 1946. Kaya naman bilang pagbibigay-pugay sa naturang airport, PAL din ang kahuli-hulihang airline na lumipad mula dito bago tuluyang isinara ang paliparan.

Bilang pagkilala sa kahalagahan ng BIA sa komersyo at turismo, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpasinaya sa bagong paliparan. Ang BIA ay tinaguriang “most scenic gateway” sa buong Pilipinas dahil nasa backdrop nito ang nakabibighaning Bulkang Mayon sa Daraga, Albay.

Ipinagmalaki ni Pangulong Duterte ang world-class, state-of-the art government project dahil makapagbibigay ito ng maayos, ligtas at maginhawang pagbiyahe sa mga pasaherong papasok at palabas ng Bicol Region. Ang BIA ang bukod tanging international airport sa katimugang bahagi ng Luzon.

“Indeed, today’s inauguration is another milestone in the administration’s ‘Build, Build, Build’ program. We are fulfilling our mission of improving the lives of Filipinos by providing quality infrastructure projects that allow greater connectivity and mobility, create more jobs, and boost economic activity in other regions,” wika ng Pangulo.

Isa po tayo sa dumalo sa inagurasyon, gayundin ang kasamahan natin sa Ako Bicol Party-list na si Cong. Alfredo Garbin Jr., Albay Gov. Al Francis Bichara at Cong. Joey Salceda upang personal na magpasalamat kay Pangulong Duterte sa proyekto.

Dahil sa BIA, higit po sa 700 nating kababayan ang nabigyan ng trabaho noong ito ay ginagawa pa lamang. Sa pagsisimula ng commercial operation ng paliparan, 1,100 namang trabaho ang malilikha nito na malaking tulong sa mga kababayan nating Bicolano.

Sa ngayon po ay domestic pa lamang ang biyahe sa BIA ngunit sa susunod na buwan ay inaasahang magsisimula na ang international flights. Ang nasabing paliparan ay tinatayang makakapagserbisyo ng higit dalawang milyong pasahero kada taon.

Umaasa po ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list na ang BIA ay makakatulong sa paglago ng Bicol Region, lalo na ang sektor ng turismo habang unti-unting binubuksan ang ekonomiya ng bansa matapos padapain ng COVID-19 pandemic.

Hindi lang po kasi Albay ang maraming tourist attractions kundi maging ang lalawigan ng Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes at Masbate.

Lubos pong nagpapasalamat ang inyong lingkod at ang mga Bicolano kay Pangulong Duterte, gayundin kina Senador Christopher Lawrence ‘Bong’ Go, Transportation Secretary Arthur Tugade at sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang pangarap nating paliparan.

Mismong si Senador Go po ang nagsabi na kahit hirap ang bansa dahil sa pandemya, pinagsumikapan ng ating pamahalaan na ipagpatuloy ang mahahalagang proyekto tulad ng Bicol International Airport. Hindi po kinakalimutan ng pamahalaang isama ang Bicol Region sa Golden Age of Infrastructure ng ating bansa.

Dios Mabalos! Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano.