Morissette hindi suplada: Erik Santos 3 taon hindi nakakanta sa Tate

Alam mo, Dondon (my dear editor), kahit puyat-puyatan ako dahil sa nag-dinner kami nina Ogie Alcasid, Lovi Poe, Montgomery Blencowe, Paulo Avelino, Janine Gutierrez, Leo Dominguez and others, sa Ceconni’s West Hollywood, California noong Tuesday night (Wednesday lunch time sa Philippines), maaga pa rin akong gumising noong Wednesday dahil sumama ako kay Ms. Pen de Leon-Manahan na sumundo kina Erik Santos, Morissette Amon, Christian Bautista sa Tom Bradley International Airport sa Los Angeles, California.

Bale 11:00am (2:00am ng Thursday sa atin) sila dumating ng L.A.

Kasama ni Christian ang misis niyang si Kat Ramnani at ang mister naman na si Dave Lamar ang kasama ni Morissette. Si Erik, ang handler niyang si Cynthia Roque ng Cornerstone Entertainment, Inc. ang kasama kaya biniro ko na siya lang ang walang ka-partner.

Kasama rin naming sumundo sa grupo ang show promoter na si Anna Puno ng Starmedia Entertainment.

Masaya si Ms. Pen at ang mister niyang si Jerry Manahan at ang mga taga-Spotlight Entertainment, Inc. na finally ay natuloy si Morissette sa Amerika after hindi nga siyang hindi matuloy at si Sam Concepcion para sa ‘Mad About Love’ US concert tour. At least, may ‘Threelogy’ nga siya with Erik and Christian.

Sabi ni Morissette nakaka-happy na makakapag-concert na siya sa Amerika after na hindi matuloy ‘yung sa kanila ni Sam.

Kasama namin nina Ms. Pen at Kuya Jerry sa sasakyan sina Erik, Cynthia, Morissette, Dave.

Habang bumibiyahe papuntang hotel, ang sarap lang ng tsikahan.

In fairness, bait na bait ako kay Morissette at sa kanyang husband. Machika rin pala ang tinagurihang Asia’s Phoenix.

Si Erik naman, ang chika rin.

Biniro ko nga siya.

“Natutulog ka pa ba?” tanong ko dahil rumaket pa nga siya sa Dubai, United Arabs Emirates para sa Dubai Expo noong Monday night.

“Kuya Jun, sa plane na lang ako natutulog, pero ang saya lang kasi na nakapag-Dubai pa ako bago itong US concert tour.

“Nakiusap na nga ako sa Dubai Expo na unahin na ako noong Monday para maaga akong makapunta sa airport pabalik ng Philippines.

“Pero masaya lang talaga na marami na namang shows.

“Three years din akong hindi nakapag-show rito sa Amerika,” sabi pa ni Erik.

Ngayong April 1 (bale bukas ng tanghali sa Philippines) ang kick-off show ng ‘Threelogy’ sa City National Grover of Anaheim sa Anaheim, California.

Habang nagde-deadline kami, almost sold out na ang tickets para sa kick-off show ng ‘Threelogy’ kaya sobrang happy ni Ms. Pen.

Bongga!