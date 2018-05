Morgan Freeman inakusahan ng panghahalay

Nag-trend sa social media ang name ng Oscar winner na si Morgan Freeman dahil ma­raming babae ang inakusahan ng harassment and inappropriate behavior ang Hollywood actor.

Ayon sa kababaihan na ito, hinipuan at may mga suggestive comment ang aktor sa hitsura nila. Walong babae na ang nagsalita, karamihan sa kanila ay mula sa production set or promotional tour ng pelikula, na nagpakita ng hindi tamang behavior towards women si Freeman.

Isang babae na nagsalita sa CNN ang nagsabi na tinangkang itaas ni Freeman ang kanyang skirt habang nasa set sila ng pelikulang Going In Style.

Ang CNN reporter naman na si Chloe Melas ang nagsalita na may mga inappropriate comment si Freeman tungkol sa kanyang pregnancy habang kino-cover niya ang release ng pelikula nito.

Sinabi raw ni Freeman: “I wish I was there. You are ripe.”

Mahilig daw mag-comment at titigan ni Freeman ang katawan ng mga babae.

Walang nag-file ng formal complaint sa aktor dahil baka raw walang maniwala sa kanila.

Nakilala kasi si Freeman bilang isa sa mga nirerespetong aktor sa Hollywood.

Pero dahil sa #MeToo movement, isa-isa nang naglabasan ang mga babaeng na-harass diumano ni Freeman. Kumilos na rin ang Time’s Up para mabigyan ng legal support ang mga kababaihan na magsasampa ng reklamo kay Freeman.