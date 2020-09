Moreno kinasa manhunt sa pulis killer

Inutos ni Manila Mayor Isko Moreno ang manhunt operation laban sa mga holdaper na pumatay sa isang pulis na nakasunod sa sasakyan ng may-ari ng alahasan nitong Sabado ng hapon sa Sta.Cruz, Maynila.

Ang biktima ay kinilalang si PEMS Roel Candido, 53, nakatalaga sa MPD-PS 11 at residente ng Tondo, Manila.

“Itaob niyo Maynila, itaob niyo bansa, halughugin ninyo at bigyan ninyo ng hustisya ang pamilya ng pulis,” maluha-luhang pahayag ni Moreno.

“I want justice, how I wish I could get one, patawarin nawa ako ng Diyos,” dagdag pa ng alkalde.

Nabatid na bukod kay Candido ay sugatan din ang gold trader na si Cathy King at ang driver nito nang barilin din ng mga holdaper sa loob ng sasakyan bago tinangay ang tatlong bag na may laman umanong abot sa P2M alahas at pera.

Samantala, sinabi naman ni Moreno na naaresto na ang isa sa pumatay sa isang MTPB Marshall na pinaslang sa may Port Area, habang patuloy pang tinutugis ang isa pang suspek sa krimen.

Nagbabala si Moreno sa mga kriminal na huwag silang gumawa ng krimen sa Maynila. (Juliet de Loza-Cudia)