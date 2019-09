Mordido, Suede sumalo sa unahan

SUMULONG ng panalo sina former Shell National Youth active chess champion Kylen Joy Mordido at ex-Asian junior girls titlist Mikee Charlene Suede sa second at third round para makisalo sa liderato ng 2019 National Women’s Championship-Grand Finals sa Philippine Academy for Chess Excellence (PACE) sa Quezon City.

Tinalo ni Mordido si WCM Mira Mirano sa second round at si WIM Catherine Perena-Secopito sa third para sa 3.0 points.

Impresibo rin si Suede, na tinalo sina Alcantara at Mirano.

Ang 3/3 score nina Mordido at Suede ay sapa para lumamang ng kalahating puntos kina WIM Marie Antoinette San Diego at WFM Shania Mae Mendoza papasok ng fourth round ng prestihiyosing 14-player tournament na inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP) sa pamumuno ni president/chairman Prospero ‘Butch’ Pichay at suportado ni Philippine Sports Commission (PSC) chairman William ‘Butch’ Ramirez.