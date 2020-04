Moratorium sa amortization, nararapat

Kasalukuyan tayong nahaharap sa isang krisis, ang coronovirus disease o COVID-19 na nagbigay ng malaking surilaning pangkalusugan sa bansa maging sa ibang panig ng mundo. Kabilang sa lubos na naaapektuhan nito ay ang ating mga kababayan na nagbabayad ng buwanan na amortisasyon para sa kanilang housing loans.

Sa aking banda, bilang chairman ng Committee on Housing and Urban Development ng Kongreso, nararapat ang pagpapalawig ng three-month moratorium o higit pa para sa pagbabayad ng amortisasyon sa lahat ng socialized and economic housing loans habang nagpapatuloy ang enhanced community quarantine (ECQ) bunsod ng pagkalat ng COVID-19.

Bagama’t ang inyong lingkod ay nasa bahay at nasunod sa ECQ, una nating iminungkahi sa isang liham sa Defeat COVID-19 Committee Cluster ng Kongreso noong Abril 8 na ang moratorium ay gawing three months o higit pa, mas mainam na gawin itong one year base sa ating pag-aanalisa ng mga bago at karagdagang datos na ating nakakalap hinggil sa lawig ng krisis na kinahaharap ng bansa.

Ang pagpapalawig ng ilang buwan ng moratorium ay sakop ang mga sumusunod — HUDCC Resolution No. 1, series of 2018 para sa Price Ceiling for Socialized Subdivision Projects (which ranges from P480,000 – P580,000); HUDDC Resolution No. 2, series of 2018 para sa Price Ceiling for Socialized Condominium Projects para sa NCR at iba pang lugar (which ranges from P700,000-P750,000 for the NCR and P600,000-P660,000 in other areas),; at ang HUDCC Resolution No. 2, series of 2015 para sa Economic Housing Loan and Price Ceiling Adjustment.

Dapat rin magkaroon ng grace period sa pagbabayad ng premium remittances hanggang Agosto 14, 2020 ang mga self-employed at mga galing sa informal sector na miyembro ng Pag-IBIG Fund na sakop ng paragraph 2, Section 6 ng RA 9679 o Home Development Mutual Fund Law of 2009.

Makakabuti rin ang pag-freeze ng Department of Housing and Urban Development sa mga pagtaas ng renta sa lahat ng housing units na nakailalim sa Republic Act No. 9653 (Rent Control Act of 2009) na pinalawig ng HUDCC hanggang December 31,2020 ay masisiguro na hindi tataas ang bayad ng mga nangungupahan sa bansa.

Dalangin din natin na ang mga ganitong hakbangin ay magsilbing gabay sa ibang mga developers o financial institutions na may housing loans (na hindi sakop ng socialized housing). Ito ang panahon upang maging makabayan at makatulong sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay din ng moratorium sa kanilang mga buyers.

Pansamantala, patuloy tayong manatili sa bahay at sumunod sa ipinatutupad na alituntunin ng ECQ upang mapabilis ang tagumpay sa paglaban sa COVID-19. Patuloy natin susubaybayan ang lahat para malaman kung may kakulangan pa at ipararating sa nasyonal na mga ahensya.

Ating pasalamatan at ipanalangin ang lahat ng frontliners sa bansa. (END)