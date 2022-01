Morant, Grizzlies kinaldag Cavaliers

INILISTA ni Ja Morant ang anim sa kanyang 26 points sa final 30 seconds at ipinagpag ng dayong Memphis Grizzlies ang Cleveland Cavaliers 110-106 sa Rocket Mortgage FieldHouse Martes ng gabi.

Kasama sa isinubo ni Morant ang go-ahead basket 106-104 mula sa double-pump jumper.

Sumunod ay inagawan niya naman si Brandon Goodwin at muling umiskor.

Nang huling manindak ang Cavaliers 108-106, dalawang free throws ang kalmadong ibinaon ni Morant para selyuhan ang sixth straight win ng Grizzlies.

“At the end of games, I love being the guy to take that shot – make or miss – and I’ve been delivering of late,” bida ni Morant.

Nag-ambag ng 22 points si Jaren Jackson, 7 points at 11 rebounds kay Steven Adams tungo sa sixth straight win ng Memphis.

Humugot ng 32 points ang Grizzlies mula sa lahat ng limang players pa sa bench.

Bumalik mula health and safety protocols si Darius Garland para maglista ng 27 points at 10 assists sa Cleveland. (VE)