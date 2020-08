Morales tutulong sa imbestigasyon

Naniniwala si Senador Bong Go na magkikipag-cooperate pa rin si Philippine Health Insurance Corp. chief Ricardo Morales sa imbestigasyon ng Senado sa diumano’y iregularidad sa ahensiya sa kabila ng kondisyon nito.

Ginawa ng senador ang pahayag matapos magpadala si Morales PhilHealth executive vice president Arnel De Jesus ng liham sa Senado na nagsasaad na hindi sila dadalo sa pagdinig dahil sa kanilang medical condition.

“I am confident na tutulong pa rin siya sa imbestigasyon. Hindi siya titigil rin na malaman kung ano talaga ang problema sa PhilHealth,” sabi ni Go sa panayam sa radyo.

“Nabanggit niya kaya basta matuloy raw yung IT nila para ma-check daw ang system dahil may mga edad daw doon na 130 years old na. And I’m confident na tutulong si General Morales at tutulong with the task force,” sabi ni Go. (Dindo Matining)