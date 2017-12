Morales tikom ang bibig sa impeachment

Nananatiling tikom ang bibig ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales sa isinampang impeachment complaint laban sa kanya ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC).

Sa statement ni Morales kahapon, hangga’t hindi aniya niya makuha at makita ang impeachment complaint ay hindi siya magbibigay ng anumang pahayag.

“Until I get hold of a copy of the complaint, I have nothing to say,” ayon kay Morales.

Kamakalawa ay isi­nampa ng grupo sa Kamara ang reklamo laban kay Morales na umaabot sa 94 pahina.

Nakapaloob ang anim na sinasabing grounds kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, treason, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes.

Tinukoy sa reklamo ang umano’y pagsasapubliko nito ng bank records ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing pag­labag sa Anti-Money Laundering Law gayudnin ang pakikipagsabwatan umano nito kay Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang sa pag-iimbestiga sa yaman ng mga Duterte at iba pang usapin.