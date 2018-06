Morales nasaktan sa mga banat ni Duterte

AMINADO si Ombudsman Conchita Carpio-Morales na nasasaktan siya sa mga patutsada at pambabatikos sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos na palagan niya ang kampanya nito kontra droga.

Ayon kay Morales, wala siyang nakikitang masama kung pumalag o hindi man niya gusto ang ginagawa ng Pa­ngulo partikular ang tila paghikayat nito sa tao na pumatay ng kapwa dahil ito’y tunay namang hindi katanggap-tanggap para sa kanya.

“He’s goading people to kill people. That’s a problem. The directive to kill people under any situation in respective of the context to me, that’s not acceptable. It did not sit well with the president,” ayon kay Morales sa isang TV interview.

Magugunitang binuweltahan ng Pangulo si Morales sa pagsasabing manahimik na lamang ito at huwag mag-astang panginoon dahil ang tanggapan nito ay ubod din ng katiwalian.

“Of course I was hurt. Goading people to kill other people to me is unacceptable. What’s wrong with that? If you are stoic about it, if you are deadma about it, siguro sira­ulo ka,” giit ni Morales.

Gayunpaman, humi­ngi rin ng paumanhin si Morales kung nasaktan man niya ang Pangulo sa kanyang mga sinabi.

“If it happened to be a jab against him or about him, I’m sorry. But that’s a universal principle,” ayon kay Morales.

Kasabay nito, hindi naman ‘big deal’ kay Morales kung hindi siya kokonsultahin ng Pa­ngulo sa magiging kapalit niya sa Office of the Ombudsman.