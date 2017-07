Morales kay Duterte: ‘Wag pakialaman ang trabaho ng Ombudsman!

Binalaan ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales si Pangulong Rodrigo Duterte na ‘wag pakialaman ang trabaho ng Office of the Ombudsman.

Kasunod ito ng pahayag ni Duterte na siya ang magpapasya kung papupuntahin niya sa imbestigasyon ng Commission on Human Rights (CHR) o Ombudsman ang mga miyembro ng Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP).

Nanindigan si Morales na sakop ito ng kanilang kapangyarihan.

“Ano paki-alam n’ya (Duterte), under the law we have subpoena powers, we have orders for particular officials including police and soldiers to show up or file pleadings,” giit ni Morales.

Wala din aniyang itinatadhana ang batas na kailangang magpaalam sa Presidente ang mga sundalo at pulis bago dumalo sa imbestigasyon Ombudsman.

Dagdag pa ni Morales, nasa mga sundalo at mga pulis narin aniya kung susuwayin nila ang subpoena ng Office of the Ombudsman o anumang ahensya na nagpapatawag ng pagdinig o imbestigasyon.

Sinagot din ni Morales ang panunuya sa kanya matapos siyang tablahin ni Duterte at hindi inimbitahan sa kanyang ikalawang State of the Nation Address (SONA) noong Lunes.

Ayon sa pinuno ng Ombudsman, wala siyang pakialam kahit hindi siya inimbitahan sa SONA ni Pangulong Duterte.