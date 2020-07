Morales hinamon si Keith: Patunayan mo ang korapsyon

Mariing itinanggi ni PhilHealth president at chief executive officer Ricardo Morales na may korapsyon sa ahensya at hinamon si Atty. Thorrsson Montes Keith, ang nagbitiw na anti-fraud officer, na patunayan ang kanyang mga alegasyon.

“Iyong sinasabi na korapsyon na may sindikato, may mafia, wala hong ebidensiya,” pahayag ni Morales sa panayam sa radyo. “Kung may alam siyang corruption, ilabas niya. Mag-aantay pa siya ng August 31?” aniya pa.

Ayon kay Morales, nag-ingay lang umano si Keith dahil nabasura ang aplikasyon nito para sa promosyon at hindi rin ito ito kuwalipikado.

“Pumunta sa akin `yan noong isang araw, nag-a-apply sa position na hindi siya qualified, gusto palitan si Laborte. Hindi ko siya kilala, eh position of confidence iyong executive assistant,” sabi ni Morales.