Morales, 3 pang opisyal swak sa malversation, graft – Ping

Irerekomenda ng Senado ang paghahain ng kaukukalang kaso, kabilang ang malversation of public funds laban kay Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) chief Ricardo Morales at iba pang matataas na opisyal ng kaugna’y ng diumano’y iregularidad sa ahensiya.

Bukod sa malversation of public funds, ang iba pang kasong irerekomenda sa mga opisyal ng PhilHealth ay paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at National Internal Revenue Code at perjury.

Maliban kay Morales, ang mga irerekomendang kasuhan ay sina Fund Management Sector senior vice president Renato Limsiaco Jr., senior vice president at chief information officer Jovita Aragona, at senior ICT officer Calixto Gabuya Jr.

Ayon kay Lacson, malinaw na lumabag ang mga PhilHealth official sa malversation ng kanilang ipatupad ang interim reimbursement mechanism (IRM) gayung hindi pa epektibo ang circular para dito.

“Malversation kasi, lumalabas na hindi pa effective ‘yung implementasyon ng IRM, namigay na sila ng pera. Umabot na ng P14.9 billion ang naipamigay,” pahayag ni Lacson sa panayam sa DZBB.

“Eh doon sa mismong IRM, sa circular, ‘yung 2020-0007, nakapaloob doon na ang date of effectivity after publication sa isang pahayagan of general circulation, tapos ‘and,’ hindi naman ‘or,’ yung pagbigay ng kopya doon sa ONAR, or Office of the National Administrative Register sa UP Law Center. June 11 ‘yung nakalagay doon,” dagdag pa nito.

Inamin din mismo PhilHealth senior vice president Atty. Rodolfo Del Rosario Jr. sa pagdinig ang paglabas ng IRM funds bago Hunyo 11 ay iligal.

“Pangalawa, hindi saklaw ng fortuitous event ‘yung nabigyan nila ng P226 million. Ito ‘yung mga dialysis centers. Pangatlo, walang board resolution kasi in-issue ‘yung IRM, March 20, pagkatapos ang dissemination date ay April 22,” paliwanag ni Lacson.

Ayon pa kay Lacson, nilabag din ng mga nabanggit na opisyal ang National Internal Revenue Code at Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

“Meron pang violation ng National Internal Revenue Code tapos may falsification pa. May anti-graft pa, ‘yung RA 3019, kasi hinugot nila doon sa corporate operating budget ‘yung pondo. E pera ng gobyerno ‘yun. Hindi puwedeng gamitin ‘yun na pambayad ng tax,” ani Lacson.

“Katakot-takot eh, napakarami. Ang nakita nating siguradong makakasuhan doon, 2 kasi nakalagay sa batas sa 3815 ng RPC, ang accountable officers. Kung matatandaan mo inamin ni Gen Morales nang tanong ko sino nag-authorize, ng pag-approve at pag-release ng pera. Sabi niya ako,” sambit pa nito.

May pananagutan din aniya sina Aragona at Gabuya kaugnay ng diumano’y overpricing sa ICT system ng PhilHealth.

Maari din aniyang kasuhan ng perjury ang mga opisyal dahil sa pagsisinungaling ng mga ito sa Senado.

Bagama’t magrerekomenda lang ang Senado, nasa desisyon pa rin ng task force na binuno ng Pangulong Rodrigo Duterte kung ang anong kaso – kabilang ang 0plunder – ang isasampa sa mga opisyal ng PhilHealth.

“Puwedeng pumasok sa plunder kaya lang mas mahirap i-prosecute ang plunder kasi nga nagkaroon ng jurisprudence,” ani Lacson.

“Mas madaling ipasok sa Anti-Graft, pero wala namang magpe-prevent sa task force kasi hindi naman kami ang magpa-file ng demanda kundi ‘yung task force na crineate ni Presidente na pinapangunahan ng DOJ secretary,” saad pa nito. (Dindo Matining)