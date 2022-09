Morado, Creamline kakasahan Thailand

Mga laro ngayon: (Nakhon Ratchasima, Thailand)

4:00pm — Vietnam vs Indonesia

7:00pm — Philippines vs Thailand

TATAYONG lider si playmaker Jia Morado-De Guzman ng Creamline Cool Smashers-Philippine national team para humalili sa muling pagliban ni team captain Alyssa Valdez dahil sa pagpapagaling sa dengue kontra sa tatlong podium finishers ng Southeast Asian Games sa pagsisimula ng three-day event na 2022 ASEAN Grand Prix sa Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand Biyernes ng gabi.

Hindi na bago para sa six-time Premier Volleyball League (PVL) Best Setter ang pamunuan ang koponan nang patuloy na magtimon sa katatapos lang na Asian Volleyball Confederation (AVC) Cup for Women, kung saan tumapos ang bansa sa best finish sa kasaysayan sa ika-anim na puwesto.

Tiyak na magiging abala ang 27-anyos na dating tandem ni Valdez sa Ateneo Lady Blue Eagles na humakot ng dalawang kampeonato at runner-up finishes sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) noong 2014-2017, sa pagbibigay ng mga play kina power hitters Jessica Margarett “Jema” Galanza, Michelle Gumabao at Diana Mae “Tots” Carlos.

Naging epektibo rin ang mga quick attacks at plays nina Morado-De Guzman at PVL Invitational Conference Finals MVP Celine Domingo gayundin sina Jeanette Panaga, Fille Cainglet, Rizza Mandapat, Rose Vargas, Lorie Lyn Bernardo, Pau Soriano at ang nagbabalik na si Risa Sato, habang kahalili nito si setter Kyle Negrito at nakaabang parati sina liberos Kyla Atienza at Jorella De Jesus.

Kasama ng koponan sina head coach Sherwin Meneses, assistant Karlo Martin Santos, strength and conditioning coach Mark Caron at Ariel Morado Jr., team managers Ma. Carlota Celda at Alan Acero, Physical Therapists Anna Liza Demegillo.

Sasabak sa tatlong magkakasunod na laro ang Pilipinas kontra sa mga kalapit bansang Indonesia, Vietnam, at Thailand.

Makakalaban ng national squad ang 13-time Southeast Asian Games champion na Thailand sa main game ngayong gabi sa alas-7:00, pagkatapos ng bakbakan ng SEAG runner-up na Vietnam at Indonesia sa alas-4:00 ng hapon.

Sunod na lalaro ang ‘Pinas sa September 10 laban sa Vietnam sa alas-4:00 ng hapon at ang huli kontra Indonesia sa alas-4:00 ng hapon sa Setuembre 11. (Gerard Arce)