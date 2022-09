Moon rocket paliliparin na sa Sabado

Sa ikalawang pagkakataon ay target na ng US space agency na National Aeronautics and Space Administration (NASA) na mai-launch at mapalipad ang giant new era Moon rocket o tinawag na Artemis I mission, bukas, Setyembre 3.

Nauna rito, noong Lunes, August 29 ay nakansela ang test flight sa Artemis dahil sa aberya sa isa sa apat na RS-25 engines ng rocket.

Sinabi ng NASA na sisimulan ang 2-hour launch window bukas ng alas-2:17 pm (1817 GMT).

Ayon kay Launch weather officer Mark Burger, 60 porsiyentong magkakaroon ng ulan at thunderstorm sa gaganaping rocket launch.

Ang highly anticipated uncrewed Artemis 1 mission ay ang unang hakbang para muling makabalik ang mga astronauts sa buwan sa nakalipas na 5-dekada. Magugunitang July 20, 1969 nang unang makatapak ang tao sa lunar surface.

Oras na ito’y magpositibo, isusunod agad ang Artemis 2 kung saan dadalhin ang mga astronauts sa orbit sa palibot ng buwan nang hindi nagla-landing sa surface nito.