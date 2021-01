Montoya kampeon sa Dos Blitz Chess

TUMULAK ng dalawang sunod na panalo sa last two round si NM Edsel Montoya upang tanghaling overall champion sa American Chess Online Tournament “Baby Dos Blitz Chess Challenge” nitong Biyernes.

Pinisak ni Montoya, pambato ng Cebu, si NM Gerardo Cabellon ng Bulacan sa 8th at penultimate round.

Pinayuko naman ni Montoya sa ninth at final round si FM Roel Abelgas ng Dasmarinas City, Cavite.

Nakalikom si Montoya ng 7.5 points mula seven wins, one draw at one loss sapat upang makopo ang titulo sa 39-player online tournament. (Elech Dawa)