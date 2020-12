Monsour natatakam sa Manny-Conor bout

SOBRANG exciting!

Ito ang pinaramdam ni Asian Games bronze medalist Monsour Del Rosario hinggil sa nilulutong bugbugan ni fighting senator Manny Pacquiao at UFC star Conor McGregor.

“I think this will be an exciting fight,” pahayag ng many-time Pinoy taekwondo champion.

Kwento pa nito, bawat salang sa boxing ring ng Pambansang Kamao ay kapana-panabik kaya nakikita na niyang papatok sa takilya kapag natuloy ang fight card.

“We all know how Senator Manny always delivers an exciting fight every time he steps in the ring,” dagdag nito.

Wala pang katiyakan kung matutuloy ang bakbakan pero nagpakita ng kagustuhan ang magkabilang kampo. (Aivan Episcope)