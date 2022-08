Monkeypox case di pa nasusundan – DOH

Wala pang bagong kaso ng monkeypox ang nakapasok sa bansa.

Ito ang tiniyak ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire kasunod nang ulat na posibleng sa 2023 pa magkakaroon ang bansa ng bakuna laban sa monkeypox.

“To date, there has been no new case of monkeypox in the country,” ani Vergeire.

Nalaman na ang 10 close contact ng unang pasyente ay nasa quarantine pa rin at nananatiling mga walang sintomas.

Unang inihayag ng DOH na noong Hulyo 29 may nakapasok na sa bansa na isang kaso ng monkeypox pero ito ay magaling na at nakikihalubilo na rin sa ibang tao.

Nakakahawa ang monkeypox sa pamamagitan ng close contact kabilang ang sekswal na aktibidad, direktang kontak sa taong mayroon nito o paghawak sa mga bagay na nahawakan o sa damit na suot ng pasyente. (Juliet de Loza-Cudia)