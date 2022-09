Monetary Board niluwagan rural bank rekisitos

Inaprubahan ng Monetary Board ang amyenda sa minimum capitalization ng mga rural bank.

Ito ay bahagi ng inisyatibo sa ilalim ng Rural Bank Strengthening Program (RBSP) na ang layon ay mabago ang operasyon, kapasidad at competitiveness ng rural banks.

“The revised minimum capital requirements shall result in stronger and well-capitalized rural banks, underpinning a Philippine banking system that is stable, sound, resilient, and inclusive for Filipinos,” ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla .

Ang minimum capital levels ng mga rural bank ay P50 milyon sa head office only at may limang sangay; P120 million sa 6 hanggang 10 branch at P200 million sa may mahigit 10 sangay.