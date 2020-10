‘Monay’ ni Lovi pinalakpakan ng mga boylet

Hindi makukumpleto ang buong linggo sa social media ni Lovi Poe kung hindi siya maghuhubad. Kahit nasa ibang bansa, walang sinayang na pagkakataon si Lovi, at nagbalandra agad siya ng katawan.

Kapiranggot na tela na lang talaga ang tumatakip sa hiyas ni Lovi sa post niya sa Instagram, suot ang string bikini.

Pailalim ang kuha ng larawan sa aktres na makikitang nakahawak ito sa tali ng bikini na nahila hanggang itaas ng kanyang waistline. Sapung-sapo ng tela ang tambok ng monay ni Lovi.

Gaya ng dapat asahan, nagulantang na naman ang mga kaibigan ni Lovi sa showbiz sa pagiging mapangahas at palaban sa hubaran ng aktres.

Pinalakpakan siya ng mga kapwa aktres, lalo nan g mga boylet, ang paghuhubad niya sa Instagram.

Liza itinanggi ang away sa MMDA

Isang pagpapatunay na maayos ang samahan nina FDCP (Film Development Council of the Philippines) Chairwoman Liza Diño-Seguerra at MMDA (Metro Manila Development Authority) ay ang pag-sponsor nang 250 na mga tiket para sa PPP (Pista ng Pelikulang Pilipino) 2020.

Ibinahagi ni Chair Liza na positive ang naging response ng MMDA nang hingan nila ito ng suporta sa PPP.

Ayon kay Chair, iisa naman ang hangarin ng FDCP at MMDA para sa film industry, kaya walang dahilan para hindi magsuportahan ang isa’t isa.

May 170 pelikula ang mapapanood sa PPP na magsisimula ang screening mula Nov. 20 hanggang Dec. 13, sa fdcpchannel.ph.

May mga libreng mapapanood, pero meron ding may bayad n a iba.

Bisitahin lang ang website ng FDCP o ang kanilang FB page para sa detalye.

Anyway, hinihintay lang ng FDCP ang sagot ng Ortigas at SM cinemas sa posibleng pagpapalabas ng ilang mga pelikula sa PPP, ngayong unti-unti na ngang bubuksan ang mga sinehan.

Elisse, McCoy matamis ang relasyon

Nabuhay muli ang tambalang McCoy de Leon at Elisse Joson dahil sa maganda nilang samahan ngayon. Sumalang sa interview namin si McCoy sa live streaming ng Isetann department store & Supermarket celebrity event.

Marami nga ang natuwa na nagkabalikan sina McCoy at Elisse. Pero sagot ni McCoy sa tanong ko kung nagkabalikan sila, basta importante raw si Elisse sa buhay niya ngayon.

Pinatotohanan ni McCoy ang kasabihang “Love is Lovelier the Second Time Around” dahil mas matamis daw ang relasyon nila ni Elisse ngayon.

Wish talaga ng mga fan na magtuluy-tuloy ang magandang relasyon ng dalawa, dahil miss na raw nila ang kanilang mga idolo na magsama sa pelikula at telebisyon.

Aiko handa nang pakasal kay Jay

Nagpa-buffet ang magdyowang Aiko Melendez at Zambales Vice- Governor Jay Khonghun, para sa ikatlonog taon ng kanilang relasyon.

Kung ang ibang mga couple ay dinner lang, o kaya ay travel, nagmistulang big party naman ang selebrasyon nina Aiko at Jay.

Nagpasalamat si Aiko kay Jay sa pagmu-motivate at encouragement nito sa kanya para mapabuti pa ang kanyang pagkatao. Sinabi rin ni Aiko na may mga pagkakataong nagkakainisan silang dalawa pero hindi ito umaabot sa away.

Selyado na ni Aiko ang buhay niya para kay Jay. Handa na nga ang aktres na pakasal kay Jay.

“There is no one I can’t think of spending the rest of my life with but you…” sabi pa ni Aiko.

Xian todo gastos kahit pandemya

Mas napabuti kay Xian Lim ang pandemya para mapagtuunan niya ng pansin ang pagpapaganda ng kanilang bahay. Gumastos ng malaki si Xian sa mga bagong furniture, at nag-hire pa siya ng interior designer para lalong pagandahin ang kanyang bahay.

Mula sa pagbaba ng mga bagong kasangkapan at pag-aayos nito ay dinokumento ng aktor para ipakita sa kanyang mga follower.

Na kahit bago pa ang ibang gamit ay pinalitan na agad ni Xian.

Siyempre, mamahalin ang bagong mga furniture ni Xian.

Ang suspetsa ng mga fan, naghahanda na si Xian para sa pagsasama nia ni Kim Chiu.

Nakakatuwa lang na hindi talaga nauubusan nang pagkakaabalahan ang aktor ngayong pandemya gaya ng pagtugtog ng iba’t ibang instrumento, pagluluto, at work out.

Kung ang ibang artista ay nagtitipid, si Xian ay todo gastos ngayong pandemya, ha! Meaning, marami siyang naipong datung.