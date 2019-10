Mommy Inday mas kumampi kina Claudine, Greta

Malinaw pa sa sikat ng araw na may kampihang nagaganap kina Claudine Barretto at ng kanyang inang si Inday Barretto, kung ibabase sa post ng aktres sa Instagram.

Huling nakasama ng Barretto family sa side ni Marjorie na pinost ni Julia Barretto ay nu’ng nasa wake pa sila.

Mula sa panganganak ni Dani hanggang sa birthday ng kanilang ama, wala ni isang larawan si Mommy Inday na kasama si Marjorie at ang mga anak nito.

Liza wala nang kawala kay Enrique

Itinuturing na ni Enrique Gil na forever na niya ang kasintahang si Liza Soberano. Sa 5th romantic anniversary message niya para kay Liza, sa video post ng kanilang celebration sa isang restaurant ay nakasaad sa caption na hindi na niya pakakawalan pa ang aktres dahil ito nga ang kanyang forever.

“My always and forever. Happy anniversary. Thank you for always making me smile baby I love you so much,” sabi ni Enrique.

Ganito rin ang turing ni Liza kay Enrique. Forever rin daw niya ang boyfriend, sabi niya sa post niya ng larawan nila ni Enrique, habang nakayakap sa likod niya ang aktor.

“This is to us. I love you always and forever,” sabi ni Liza.

Wala na ngang makakatibag pa sa pagmamahalan ng dalawa kung ganito na ang tingin nila sa kanilang pagmamahalan.

Martin del Rosario mabango sa Asian TV Awards

Tuloy-tuloy ang pananalasa ng pagiging bading ni Martin del Rosario sa naipalabas na pelikula niya na “Born Beautiful”. Babanggain ni Martin ang ibang mga mahuhusay na aktor sa Asya, sa nominasyon niya sa pagka-best actor sa darating na Asian Television Awards.

Nominated si Martin sa kategoryang Best Leading Male Performance, at ang kanyang pelikula naman ay sa Best Original Digital Drama Series.

Naka-post ang balitang ito sa Instagram ni Direk Perci Intalan na siyang owner at director ng pelikula, kasama ang asawa niyang si Direk Jun Lana.

Tatlong magkakasunod na project ng IdeaFirst Company ang nagtala ng magagandang performance sa film industry. Binanggit niya ang magandang review sa ipinapalabas ngayong “Unforgettable” na pinagbibidahan ni Sarah Geromino.

Ang “Kalel, 15” naman ay nasa competition window sa Talinn International Film Festival. At ang “Born Beautiful” ay sa Asian TV Awards nakasalang.